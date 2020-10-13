Там у кінці опису пишуть, що на американські посилки не нараховують, хоча, якби ви не сказали, то сами би туди навряд чи б дочитав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:01
Там у кінці опису пишуть, що на американські посилки не нараховують, хоча, якби ви не сказали, то сами би туди навряд чи б дочитав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:13
Re: Monobank
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