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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2080208120822083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:01

  Hack-Stock написав:за оплату на my.meest.us кишмиш не наливают

Там у кінці опису пишуть, що на американські посилки не нараховують, хоча, якби ви не сказали, то сами би туди навряд чи б дочитав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:13

Re: Monobank

Драма в двух частях https://facebook.com/story.php?story_fb ... 1578189393
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:27

  ramzes4 написав:Драма в двух частях https://facebook.com/story.php?story_fb ... 1578189393

понятно что ничего не понятно.

К слову номер этот судя по всему принадлежит не Роксолане, а Евгении.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 01:46

Ці моно-кейси стають дедалі складніше. Якщо історія з викраденою в Іспанії карткою була повчальною і технічно зрозумілою, то в історії з викраденим Айфоном уже були темні плями, які не піддавалися логічному поясненню, але ця історія - це новий рівень: телефон лежав перед клієнтом, навколо не було випадкових людей, через запаролений застосунок вивели гроші і клієнт навіть не чув і не бачив нотифікації, а дізнався про це від підтримки. Що? І головне, хто така Євгенія?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 05:49

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:понятно что ничего не понятно.


Это люди которые поверили одному человеку и польстились на няшку кота.
Для них мир - это только МОНО и все , больше банков не существует.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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  #<1 ... 2080208120822083
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Monobank (20825)
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