Там у кінці опису пишуть, що на американські посилки не нараховують, хоча, якби ви не сказали, то сами би туди навряд чи б дочитав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:01
Там у кінці опису пишуть, що на американські посилки не нараховують, хоча, якби ви не сказали, то сами би туди навряд чи б дочитав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:13
Re: Monobank
Драма в двух частях
Додано: Вів 13 жов, 2020 23:27
понятно что ничего не понятно.
К слову номер этот судя по всему принадлежит не Роксолане, а Евгении.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 14 жов, 2020 01:46
Ці моно-кейси стають дедалі складніше. Якщо історія з викраденою в Іспанії карткою була повчальною і технічно зрозумілою, то в історії з викраденим Айфоном уже були темні плями, які не піддавалися логічному поясненню, але ця історія - це новий рівень: телефон лежав перед клієнтом, навколо не було випадкових людей, через запаролений застосунок вивели гроші і клієнт навіть не чув і не бачив нотифікації, а дізнався про це від підтримки. Що? І головне, хто така Євгенія?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 14 жов, 2020 05:49
Re: Monobank
Это люди которые поверили одному человеку и польстились на няшку кота.
Для них мир - это только МОНО и все , больше банков не существует.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 14 жов, 2020 08:03
Re: Monobank
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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