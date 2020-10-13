Ці моно-кейси стають дедалі складніше. Якщо історія з викраденою в Іспанії карткою була повчальною і технічно зрозумілою, то в історії з викраденим Айфоном уже були темні плями, які не піддавалися логічному поясненню, але ця історія - це новий рівень: телефон лежав перед клієнтом, навколо не було випадкових людей, через запаролений застосунок вивели гроші і клієнт навіть не чув і не бачив нотифікації, а дізнався про це від підтримки. Що? І головне, хто така Євгенія?
мне было достаточно позиции О.Г. по вопросу почему не падают кредитные ставки с падением депозитных на 40%
19.08
Во вчерашнем посте про изменение тарифов я допустил маркетинговую ошибку.
Нельзя было показывать в одном сообщении ставку по депозитам и по кредитам, так как некоторым читателям показалось, что мы «слишком много зарабатываем».
Попробую тезисно объяснить нашу экономику, чтобы не было ощущения, что мы кого-то «грабим»:
1. 30% кредитного портфеля работает в грейс-периоде и ставка по нему 0%.
2. Кредиты возвращают не все. Потери у нас на уровне 5-7%. В карантин они немного выросли.
3. ~60% ресурсов мы привлекли в виде срочных депозитов, которые еще недавно стоили 18% годовых и ставка по ним не снижалась.
4. В проекте задействовано около 2000 человек и я не буду писать фонд оплаты их труда, но надеюсь вы понимаете, что одно из лучших банковских приложений в мире делают не Рафшан и Джамшут.
Мы зарабатываем кредитную маржу (прибыль) около 10-12% годовых. Примерно столько же, сколько клиенты получают по депозитам, это абсолютно разумный заработок для такого технологичного, сложного бизнеса.
Простите, что не работаем в убыток. Согласитесь, что дать нам хоть немного заработать, это более справедливо, чем дать заработать какому-то Apple 30% за то, что он выставил твое приложение в маркет. Мы же все-таки свои - отечественные производители.
господин включает дурака как будто до падения депозитных ставок бизнес работал "в ноль"и только с падением депоставок наняли около 2000 человек (иначе непонятно чем им платили раньше) и получилось около 10-12% годовых.
однако до этого 20.02 О.Г. писал следующее:
Вслед за всеми остальными украинскими банками, вынуждены тоже снизить ставки по депозитам физлиц в гривне с понедельника.
И при том, что у нас была нормальная экономика и со ставками на уровне 16-18% годовых, мы вынуждены снизить процентные ставки, так как НБУ не любит, когда кто-то выделяется.
Я опасаюсь, что с такими непривычно низкими ставками у клиентов не останется аргументов в пользу сбережений в национальной валюте и мы увидим серьезный спрос на валюту и давление на курс.
Всё уже распедалили. Там в истории два оленя, один случайно пополнил телефон чужой девушки. А та курица вместо того, чтоб вернуть эти деньги, попыталась эти деньги обналичить через фишинговый сайт. В итоге виноват Монобанк и Лайф.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 14 жов, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.