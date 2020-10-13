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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20812082208320842085>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:01

  Hack-Stock написав:за оплату на my.meest.us кишмиш не наливают

Там у кінці опису пишуть, що на американські посилки не нараховують, хоча, якби ви не сказали, то сами би туди навряд чи б дочитав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:13

Re: Monobank

Драма в двух частях https://facebook.com/story.php?story_fb ... 1578189393
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 23:27

  ramzes4 написав:Драма в двух частях https://facebook.com/story.php?story_fb ... 1578189393

понятно что ничего не понятно.

К слову номер этот судя по всему принадлежит не Роксолане, а Евгении.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 01:46

Ці моно-кейси стають дедалі складніше. Якщо історія з викраденою в Іспанії карткою була повчальною і технічно зрозумілою, то в історії з викраденим Айфоном уже були темні плями, які не піддавалися логічному поясненню, але ця історія - це новий рівень: телефон лежав перед клієнтом, навколо не було випадкових людей, через запаролений застосунок вивели гроші і клієнт навіть не чув і не бачив нотифікації, а дізнався про це від підтримки. Що? І головне, хто така Євгенія?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 05:49

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:понятно что ничего не понятно.


Это люди которые поверили одному человеку и польстились на няшку кота.
Для них мир - это только МОНО и все , больше банков не существует.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 08:03

Re: Monobank

Идеальная сессия

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 09:27

  Мизантрóп написав:Идеальная сессия

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безопасТная версия :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:06

Re: Monobank

  ramzes4 написав:Драма в двух частях https://facebook.com/story.php?story_fb ... 1578189393

В монобанке очень легко случайно подтвердить платеж, с подтверждением также поднимаются лимиты.

Есть вероятность, что пользователь даже не заметил, как подтвердил платеж.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:23

Re: Monobank

мне было достаточно позиции О.Г. по вопросу почему не падают кредитные ставки с падением депозитных на 40%

19.08
Во вчерашнем посте про изменение тарифов я допустил маркетинговую ошибку.

Нельзя было показывать в одном сообщении ставку по депозитам и по кредитам, так как некоторым читателям показалось, что мы «слишком много зарабатываем».

Попробую тезисно объяснить нашу экономику, чтобы не было ощущения, что мы кого-то «грабим»:

1. 30% кредитного портфеля работает в грейс-периоде и ставка по нему 0%.

2. Кредиты возвращают не все. Потери у нас на уровне 5-7%. В карантин они немного выросли.

3. ~60% ресурсов мы привлекли в виде срочных депозитов, которые еще недавно стоили 18% годовых и ставка по ним не снижалась.

4. В проекте задействовано около 2000 человек и я не буду писать фонд оплаты их труда, но надеюсь вы понимаете, что одно из лучших банковских приложений в мире делают не Рафшан и Джамшут.

Мы зарабатываем кредитную маржу (прибыль) около 10-12% годовых.
Примерно столько же, сколько клиенты получают по депозитам, это абсолютно разумный заработок для такого технологичного, сложного бизнеса.

Простите, что не работаем в убыток.
Согласитесь, что дать нам хоть немного заработать, это более справедливо, чем дать заработать какому-то Apple 30% за то, что он выставил твое приложение в маркет. Мы же все-таки свои - отечественные производители.

господин включает дурака как будто до падения депозитных ставок бизнес работал "в ноль"и только с падением депоставок наняли около 2000 человек (иначе непонятно чем им платили раньше) и получилось около 10-12% годовых.

однако до этого 20.02 О.Г. писал следующее:
Вслед за всеми остальными украинскими банками, вынуждены тоже снизить ставки по депозитам физлиц в гривне с понедельника.

И при том, что у нас была нормальная экономика и со ставками на уровне 16-18% годовых, мы вынуждены снизить процентные ставки, так как НБУ не любит, когда кто-то выделяется.

Я опасаюсь, что с такими непривычно низкими ставками у клиентов не останется аргументов в пользу сбережений в национальной валюте и мы увидим серьезный спрос на валюту и давление на курс.

https://t.me/OGoMono

точка зрения плавно деградировала с позиции развития удобного сервиса на позицию выколачивания прибыли любой ценой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:27

Re: Monobank

  ramzes4 написав:Драма в двух частях https://facebook.com/story.php?story_fb ... 1578189393


Всё уже распедалили. Там в истории два оленя, один случайно пополнил телефон чужой девушки. А та курица вместо того, чтоб вернуть эти деньги, попыталась эти деньги обналичить через фишинговый сайт. В итоге виноват Монобанк и Лайф.
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Востаннє редагувалось Фантом в Сер 14 жов, 2020 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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