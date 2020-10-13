Додано: Сер 14 жов, 2020 10:23

Во вчерашнем посте про изменение тарифов я допустил маркетинговую ошибку.



Нельзя было показывать в одном сообщении ставку по депозитам и по кредитам, так как некоторым читателям показалось, что мы «слишком много зарабатываем».



Попробую тезисно объяснить нашу экономику, чтобы не было ощущения, что мы кого-то «грабим»:



1. 30% кредитного портфеля работает в грейс-периоде и ставка по нему 0%.



2. Кредиты возвращают не все. Потери у нас на уровне 5-7%. В карантин они немного выросли.



3. ~60% ресурсов мы привлекли в виде срочных депозитов, которые еще недавно стоили 18% годовых и ставка по ним не снижалась.



4. В проекте задействовано около 2000 человек и я не буду писать фонд оплаты их труда, но надеюсь вы понимаете, что одно из лучших банковских приложений в мире делают не Рафшан и Джамшут.



Мы зарабатываем кредитную маржу (прибыль) около 10-12% годовых.

Примерно столько же, сколько клиенты получают по депозитам, это абсолютно разумный заработок для такого технологичного, сложного бизнеса.



Простите, что не работаем в убыток.

Согласитесь, что дать нам хоть немного заработать, это более справедливо, чем дать заработать какому-то Apple 30% за то, что он выставил твое приложение в маркет. Мы же все-таки свои - отечественные производители.



Вслед за всеми остальными украинскими банками, вынуждены тоже снизить ставки по депозитам физлиц в гривне с понедельника.



И при том, что у нас была нормальная экономика и со ставками на уровне 16-18% годовых, мы вынуждены снизить процентные ставки, так как НБУ не любит, когда кто-то выделяется.



Я опасаюсь, что с такими непривычно низкими ставками у клиентов не останется аргументов в пользу сбережений в национальной валюте и мы увидим серьезный спрос на валюту и давление на курс.

мне было достаточно позиции О.Г. по вопросу почему не падают кредитные ставки с падением депозитных на 40%19.08господин включает дурака как будто до падения депозитных ставок бизнес работал "в ноль"и только с падением депоставок наняли около 2000 человек (иначе непонятно чем им платили раньше) и получилось около 10-12% годовых.однако до этого 20.02 О.Г. писал следующее:точка зрения плавно деградировала с позиции развития удобного сервиса на позицию выколачивания прибыли любой ценой.