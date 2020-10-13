vitaliian написав:точка зрения плавно деградировала с позиции развития удобного сервиса на позицию выколачивания прибыли любой ценой.
Как и с "магазином мерча". 1. Сначала всё было хорошо. Потом "что-то пошло не так" 2. Потом "чтобы не закрывать магазин совсем" - девальвировали баллы, и повысили цены. Но для внимательных и злых "свинорылов" оставили возможность заказать мерч по старым ценам. А невнимательные и просто терпилы - пусть платят дороже. 3. Ещё через пару недель магазин закрыли. Все баллы обнулили. Покупки "через запрос в поддержку" - отменили
Всё уже распедалили. Там в истории два оленя, один случайно пополнил телефон чужой девушки. А та курица вместо того, чтоб вернуть эти деньги, попыталась эти деньги обналичить через фишинговый сайт. В итоге виноват Монобанк и Лайф.
С этих тупых зумеров (или миллениалов?) можно рисовать мэмы. И конечно нужно наказать их за поднятие паники.
А кто этот "расследователь"? Как он узнал про "фишЕнговый" сайт и даже историю запросов? Это хахаль "случайной девушки", который умеет смотреть историю поиска?
vitaliian написав:точка зрения плавно деградировала с позиции развития удобного сервиса на позицию выколачивания прибыли любой ценой.
Как и с "магазином мерча". 1. Сначала всё было хорошо. Потом "что-то пошло не так" 2. Потом "чтобы не закрывать магазин совсем" - девальвировали баллы, и повысили цены. Но для внимательных и злых "свинорылов" оставили возможность заказать мерч по старым ценам. А невнимательные и просто терпилы - пусть платят дороже. 3. Ещё через пару недель магазин закрыли. Все баллы обнулили. Покупки "через запрос в поддержку" - отменили
это не 1й бизнес который "эволюционирует" от идей клиентоориентированности к идеям "прибыль любой ценой", крч дорога ему на кладбище брэндов. Ничего личного, жаль что хорошая идея сдулась.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 жов, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat