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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2082208320842085>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:28

  klug написав: І головне, хто така Євгенія?


диспетчер или менеджер Убердрайв

там же номер квитанции, а в квитанции номер пополненного телефона
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:39

  vitaliian написав:точка зрения плавно деградировала с позиции развития удобного сервиса на позицию выколачивания прибыли любой ценой.

Как и с "магазином мерча".
1. Сначала всё было хорошо. Потом "что-то пошло не так"
2. Потом "чтобы не закрывать магазин совсем" - девальвировали баллы, и повысили цены. Но для внимательных и злых "свинорылов" оставили возможность заказать мерч по старым ценам. А невнимательные и просто терпилы - пусть платят дороже.
3. Ещё через пару недель магазин закрыли. Все баллы обнулили. Покупки "через запрос в поддержку" - отменили
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:42

  Фантом написав:
  ramzes4 написав:Драма в двух частях https://facebook.com/story.php?story_fb ... 1578189393


Всё уже распедалили. Там в истории два оленя, один случайно пополнил телефон чужой девушки. А та курица вместо того, чтоб вернуть эти деньги, попыталась эти деньги обналичить через фишинговый сайт. В итоге виноват Монобанк и Лайф.
Зображення

Зображення


С этих тупых зумеров (или миллениалов?) можно рисовать мэмы.
И конечно нужно наказать их за поднятие паники.

А кто этот "расследователь"? Как он узнал про "фишЕнговый" сайт и даже историю запросов? Это хахаль "случайной девушки", который умеет смотреть историю поиска? :)
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:55

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:точка зрения плавно деградировала с позиции развития удобного сервиса на позицию выколачивания прибыли любой ценой.

Как и с "магазином мерча".
1. Сначала всё было хорошо. Потом "что-то пошло не так"
2. Потом "чтобы не закрывать магазин совсем" - девальвировали баллы, и повысили цены. Но для внимательных и злых "свинорылов" оставили возможность заказать мерч по старым ценам. А невнимательные и просто терпилы - пусть платят дороже.
3. Ещё через пару недель магазин закрыли. Все баллы обнулили. Покупки "через запрос в поддержку" - отменили

это не 1й бизнес который "эволюционирует" от идей клиентоориентированности к идеям "прибыль любой ценой", крч дорога ему на кладбище брэндов. Ничего личного, жаль что хорошая идея сдулась.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 жов, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:56

  Вкладчик1234 написав: Это хахаль "случайной девушки", который умеет смотреть историю поиска? :)


форумный эксперт по безопасности не може нагуглить

Дмитрий Ковалевский
Руководитель разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав: Это хахаль "случайной девушки", который умеет смотреть историю поиска? :)


форумный эксперт по безопасности не може нагуглить

Дмитрий Ковалевский
Руководитель разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank

Это хахаль "случайной девушки", который умеет смотреть историю поиска? :)
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 10:59

  vitaliy_berdinskikh написав:Дмитрий Ковалевский
Руководитель разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank

Думаю, что он к примату давно не имеет никакого отношения. С момента запуска Моно он там уже работал и много писал от имени банка в ФБ. Прекрасно помню это.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:00

  Vorlon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Дмитрий Ковалевский
Руководитель разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank

Думаю, что он к примату давно не имеет никакого отношения. С момента запуска Моно он там уже работал и много писал от имени банка в ФБ. Прекрасно помню это.

Вполне вероятно. Иначе откуда у него столько информации которая есть только у банка расследующего инцидент.
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You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:02

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав: Это хахаль "случайной девушки", который умеет смотреть историю поиска? :)


форумный эксперт по безопасности не може нагуглить

Дмитрий Ковалевский
Руководитель разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank

Это хахаль "случайной девушки", который умеет смотреть историю поиска? :)

ты думаешь что Моно не обратился к лайфу, а лайф не смог посмотреть историю запросов?

конечно слив такой информации на публику это плохо, но публика ж и хочет быстрого ответа

так вот и он
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 14 жов, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:03

  vitaliy_berdinskikh написав:ты думаешь что Моно не обратился к лайфу, а лайф не смог посмотреть историю запросов?

А потом рассказали это "руководителю разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank" ?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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