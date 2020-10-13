почему нет? у нас что, все так боятся судов с клиентами из-за разглашения данных?
автор история отбивался конечностями от предложения банка обратиться в полицию, какой в Ж суд?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:05
почему нет? у нас что, все так боятся судов с клиентами из-за разглашения данных?
автор история отбивался конечностями от предложения банка обратиться в полицию, какой в Ж суд?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:52
О великий, навчи своєї мудрості. Номер з квитанції я звичайно ж дістав, але у мої гуглах він принципово не б'ється. Треба шукати у яндексі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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