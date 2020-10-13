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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2082208320842085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:05

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:ты думаешь что Моно не обратился к лайфу, а лайф не смог посмотреть историю запросов?

А потом рассказали это "руководителю разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank" ?

почему нет? у нас что, все так боятся судов с клиентами из-за разглашения данных?

автор история отбивался конечностями от предложения банка обратиться в полицию, какой в Ж суд?
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав: І головне, хто така Євгенія?


диспетчер или менеджер Убердрайв

там же номер квитанции, а в квитанции номер пополненного телефона

О великий, навчи своєї мудрості. Номер з квитанції я звичайно ж дістав, але у мої гуглах він принципово не б'ється. Треба шукати у яндексі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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