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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2082208320842085 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 93 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 39 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 33 Всього голосів : 93 Додано: Сер 14 жов, 2020 11:05 Вкладчик1234 написав: vitaliy_berdinskikh написав: ты думаешь что Моно не обратился к лайфу, а лайф не смог посмотреть историю запросов? ты думаешь что Моно не обратился к лайфу, а лайф не смог посмотреть историю запросов?

А потом рассказали это "руководителю разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank" ? А потом рассказали это "руководителю разработки средств криптографической защиты информации PrivatBank" ?

почему нет? у нас что, все так боятся судов с клиентами из-за разглашения данных?



автор история отбивался конечностями от предложения банка обратиться в полицию, какой в Ж суд? почему нет? у нас что, все так боятся судов с клиентами из-за разглашения данных?автор история отбивался конечностями от предложения банка обратиться в полицию, какой в Ж суд?

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1603 З нами з: 06.08.19 Подякував: 378 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 жов, 2020 12:52 vitaliy_berdinskikh написав: klug написав: І головне, хто така Євгенія? І головне, хто така Євгенія?



диспетчер или менеджер Убердрайв



там же номер квитанции, а в квитанции номер пополненного телефона диспетчер или менеджер Убердрайвтам же номер квитанции, а в квитанции номер пополненного телефона

О великий, навчи своєї мудрості. Номер з квитанції я звичайно ж дістав, але у мої гуглах він принципово не б'ється. Треба шукати у яндексі? О великий, навчи своєї мудрості. Номер з квитанції я звичайно ж дістав, але у мої гуглах він принципово не б'ється. Треба шукати у яндексі? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4890 З нами з: 18.08.14 Подякував: 212 раз. Подякували: 604 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2082208320842085 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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