почему нет? у нас что, все так боятся судов с клиентами из-за разглашения данных?
автор история отбивался конечностями от предложения банка обратиться в полицию, какой в Ж суд?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:05
почему нет? у нас что, все так боятся судов с клиентами из-за разглашения данных?
автор история отбивался конечностями от предложения банка обратиться в полицию, какой в Ж суд?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:52
О великий, навчи своєї мудрості. Номер з квитанції я звичайно ж дістав, але у мої гуглах він принципово не б'ється. Треба шукати у яндексі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:06
А мы знаем, что эта фантастически забавная история - правда, а не русо-геббельская пропа... в смысле в данном случае демеджконтрольная выдумка потому что... откуда мы это знаем?
Чем невероятней вранье - тем быстрее в него поверят. А я заметил, что чем уничижительнее оно, чем больше условий слушателю ехидно посчитать себя мегаумным на фоне "ну тупыых" людей - тем вдвойне охотнее в это поверят.
Никто ничего по факту не знает... а неизвестно кто знает все, даже запрос в гугл у левой девицы. Ну-ну.
Апдейт: сотрудник банка рассказывает про юмористическую историю с гугл-запросом. damagecontrol получил аргумент в свою пользу.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 14 жов, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:13
що, вже святкуєш, рівень патріотизму піднявся до 40‰?
jeszcze Polska nie zginęła,
póki my pijemy
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:30
Віталька, як завжди, чітко і по темі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:19
Re: Monobank
Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь
.......
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:25
Они недавно хвалились что теперь терминалы принимают новые купюры. Наверное вместо с обновлением появились и новые глюки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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