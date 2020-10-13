Додано: Сер 14 жов, 2020 15:06

Фантом написав: Всё уже распедалили. Там в истории два оленя, один случайно пополнил телефон чужой девушки. А та курица вместо того, чтоб вернуть эти деньги, попыталась эти деньги обналичить через фишинговый сайт. В итоге виноват Монобанк и Лайф.





Всё уже распедалили. Там в истории два оленя, один случайно пополнил телефон чужой девушки. А та курица вместо того, чтоб вернуть эти деньги, попыталась эти деньги обналичить через фишинговый сайт. В итоге виноват Монобанк и Лайф.

А мы знаем, что эта фантастически забавная история - правда, а не русо-геббельская пропа... в смысле в данном случае демеджконтрольная выдумка потому что... откуда мы это знаем?

Чем невероятней вранье - тем быстрее в него поверят. А я заметил, что чем уничижительнее оно, чем больше условий слушателю ехидно посчитать себя мегаумным на фоне "ну тупыых" людей - тем вдвойне охотнее в это поверят.Никто ничего по факту не знает... а неизвестно кто знает все, даже запрос в гугл у левой девицы. Ну-ну.Апдейт: сотрудник банка рассказывает про юмористическую историю с гугл-запросом. damagecontrol получил аргумент в свою пользу.