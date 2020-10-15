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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2082208320842085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:19

Re: Monobank

Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 12.02.08
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:25

  Boundless написав:Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь

Они недавно хвалились что теперь терминалы принимают новые купюры. Наверное вместо с обновлением появились и новые глюки.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 1612
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Подякував: 384 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:35

vitaliy_berdinskikh
скорее всего
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:17

Re: Monobank

Не смог пополнить моно в шести тумбах айбокса, пишет сервис временно не доступен, а одна тумба вообще отключилась.
Maksi2
 
Повідомлень: 709
З нами з: 18.06.19
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Подякували: 46 раз.
 
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  #<1 ... 2082208320842085
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