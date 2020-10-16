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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:19
Re: Monobank
Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь
.......
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:25
Они недавно хвалились что теперь терминалы принимают новые купюры. Наверное вместо с обновлением появились и новые глюки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:17
Re: Monobank
Не смог пополнить моно в шести тумбах айбокса, пишет сервис временно не доступен, а одна тумба вообще отключилась.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:14
Горох роздає шкідливі поради:
Самі ж і заблочать, поки встигнеш їм передзвонити.
Навіть цікаво буде подивитися, як себе покажуть усі ці ботоводи у чесному змаганні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:53
а кто нибудь из Харькова знает в каком из магазинов Шиншилки кошёрный МСС код, а то на Московском проспекте вообще МСС 4900, типа коммуналка на товары для животных
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:08
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:56
який у вас план по встановленню правди
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:57
Re: Monobank
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:02
У меня часто 100ки распознает как 500. И не жужу
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