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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2082208320842085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:19

Re: Monobank

Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:25

  Boundless написав:Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь

Они недавно хвалились что теперь терминалы принимают новые купюры. Наверное вместо с обновлением появились и новые глюки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:35

vitaliy_berdinskikh
скорее всего
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:17

Re: Monobank

Не смог пополнить моно в шести тумбах айбокса, пишет сервис временно не доступен, а одна тумба вообще отключилась.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:14

Горох роздає шкідливі поради:
5. На звонки из банка и даже от службы безопасности не отвечайте, а перезванивайте или пишите в банк сами.

Самі ж і заблочать, поки встигнеш їм передзвонити.


В пятницу среди десяти клиентов-лидеров в игре Space Invader мы проведем открытый офф-лайн финал в студии.
Приз за первое место - 50000 грн.
За второе - 30000 грн.
За третье - 20000 грн.

Навіть цікаво буде подивитися, як себе покажуть усі ці ботоводи у чесному змаганні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4903
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:53

а кто нибудь из Харькова знает в каком из магазинов Шиншилки кошёрный МСС код, а то на Московском проспекте вообще МСС 4900, типа коммуналка на товары для животных
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3021
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:08

  velvet написав:а кто нибудь из Харькова знает в каком из магазинов Шиншилки кошёрный МСС код, а то на Московском проспекте вообще МСС 4900, типа коммуналка на товары для животных


Вообще на этой стране я бы заикатся о "Мо" или "Ма" рисковал...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:56

  Boundless написав:Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь


який у вас план по встановленню правди
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:57

Re: Monobank

  vpchelko написав:Вообще на этой стране я бы заикатся о "Мо" или "Ма" рисковал...

расшифруйте
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3021
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:02

  Boundless написав:Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь

У меня часто 100ки распознает как 500. И не жужу :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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