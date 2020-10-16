Додано: Суб 17 жов, 2020 07:39

Boundless написав: Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь

Теоретически это вполне реально. Тумба распознает не рисунки на бумаге а специальные "машинные" метки. Из подделать невозможно, но если к примеру на БМД перепутали рулон банкнотной бумаги и напечатали партию двухсоток на бумаге для соток то и тумбы будут такие банкноты распознавать как сотки. А такое вполне реально. Лично видел старую (еще первого выпуска) сотку у которой водяной знак был не Шевченко а Грушевский. Соответственно и остальные "машинные" знаки защиты там были от полтинника. И получилось это именно из-за перепутывания бумаги. Но такая сотка у коллекционеров несколько сотен баксов стоила.Также более 10 лет назад НБУ выпустил календарь, который вообще дарил. Так там на каждой странице был пластиковый кармашек в котором были либо какая-то настоящая мелкая банкнота из первых выпусков или карточка первого выпуска нсмэп или белый листик с водным знаком и защитной лентой и надписью "образец банкнотной бумаги". Так вот при тестовой попытке засунуть такой листик в терминал - он его определял как банкноту номиналом 5 грн. Но визуально это был именно белый листик бумаги