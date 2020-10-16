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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2083208420852086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 07:39

  Boundless написав:Пополнял через айбокс монокарту, 200 грн купюру тумба распознала как 100 грн. Первый раз с такой дичью сталкиваюсь

Теоретически это вполне реально. Тумба распознает не рисунки на бумаге а специальные "машинные" метки. Из подделать невозможно, но если к примеру на БМД перепутали рулон банкнотной бумаги и напечатали партию двухсоток на бумаге для соток то и тумбы будут такие банкноты распознавать как сотки. А такое вполне реально. Лично видел старую (еще первого выпуска) сотку у которой водяной знак был не Шевченко а Грушевский. Соответственно и остальные "машинные" знаки защиты там были от полтинника. И получилось это именно из-за перепутывания бумаги. Но такая сотка у коллекционеров несколько сотен баксов стоила.
Также более 10 лет назад НБУ выпустил календарь, который вообще дарил. Так там на каждой странице был пластиковый кармашек в котором были либо какая-то настоящая мелкая банкнота из первых выпусков или карточка первого выпуска нсмэп или белый листик с водным знаком и защитной лентой и надписью "образец банкнотной бумаги". Так вот при тестовой попытке засунуть такой листик в терминал - он его определял как банкноту номиналом 5 грн. Но визуально это был именно белый листик бумаги
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:58

Re: Monobank

Шановні!
А підкажіть, чи є якась комісія у А-Банка, якщо "тягти" кошти з КДВ-карти А-Банка (не "Зеленої") через додаток "Моно"?
Востаннє редагувалось Sungsam в Суб 17 жов, 2020 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:59

Sungsam
КДВ - нет, на остальных есть.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:00

Re: Monobank

  Sungsam написав:Шановні!
А підкажіть, чи є якась комісія у А-Банка, якщо "тягнути" кошти з карти А-Банка через додаток "Моно"?

Со стороны monobank нет, а со второны А-Банк может быть в зависимости от карты (например, по Зеленой есть, а по КДВ нет). Но вопрос не в той теме, его в теме А-Банка нужно задавать.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:01

  Vorlon написав:Sungsam
КДВ - нет, на остальных есть.

Не встиг уточнити запитання шодо типу карти, а Ви вже відповіли!
Дякую!
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:04

  ingtrans написав:...Но вопрос не в той теме, его в теме А-Банка нужно задавать.

Vorlon відповів менше чим за хвилину, Ви через дві.
Саме тому, я задав запитання в правильній темі :)

До речі, дякую!
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:10

Re: Monobank

  Sungsam написав:Vorlon відповів менше чим за хвилину, Ви через дві.
Саме тому, я задав запитання в правильній темі

Он бы ответил меньше чем за минуту, а я через две и в той теме :) Просто monobank не имеет отношения к комиссиям А-Банка и тема А-Банка для этого вопроса подходит куда больше.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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