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Фактически ответ есть в самом вопросе: пополнять СЭПом из другого банка на IBAN депозита
И да, депозит должен быть от 4 месяцев.[/quote]
4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:23
[/quote]
Фактически ответ есть в самом вопросе: пополнять СЭПом из другого банка на IBAN депозита
И да, депозит должен быть от 4 месяцев.[/quote]
4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:25
Re: Monobank
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