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Фактически ответ есть в самом вопросе: пополнять СЭПом из другого банка на IBAN депозита
И да, депозит должен быть от 4 месяцев.[/quote]
4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:23
[/quote]
Фактически ответ есть в самом вопросе: пополнять СЭПом из другого банка на IBAN депозита
И да, депозит должен быть от 4 месяцев.[/quote]
4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:25
Re: Monobank
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:15
ingtrans Дякую друз1 - вс1х в1дмитив. Коротоко, лакон1чно та влучно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:50
Понравилось как моня развалившуюся карту заменил. Без шума и пыли прислали за один день.
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:56
Re: Monobank
Ratatui, именную или бомж?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 18 жов, 2020 16:50
MASolomko
судя по срокам-бомжа
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:27
Re: Monobank
Напомните, если выгреб по партнёскому КБ свыше 500 гривен за месяц (сейчас Эльдорадо без ограничений по сумме), то в этом месяце КБ будет начисляться только по партнёркам? По категориям (АЗС, продукты) уже начисляться не будет?
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