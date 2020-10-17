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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2084208520862087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:23

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Фактически ответ есть в самом вопросе: пополнять СЭПом из другого банка на IBAN депозита :)
И да, депозит должен быть от 4 месяцев.[/quote]
4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?
lincoln2
 
Повідомлень: 657
З нами з: 05.02.11
Подякував: 98 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:25

Re: Monobank

  lincoln2 написав:4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?

4 подойдет.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 1651
З нами з: 31.07.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:15

ingtrans Дякую друз1 - вс1х в1дмитив. Коротоко, лакон1чно та влучно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлень: 3704
З нами з: 23.11.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 418 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:50

Понравилось как моня развалившуюся карту заменил. Без шума и пыли прислали за один день.
Ratatui
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Повідомлень: 7155
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Подякував: 110 раз.
Подякували: 684 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:56

Re: Monobank

Ratatui, именную или бомж?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2537
З нами з: 08.03.18
Подякував: 245 раз.
Подякували: 363 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 16:50

MASolomko
судя по срокам-бомжа
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:27

Re: Monobank

Напомните, если выгреб по партнёскому КБ свыше 500 гривен за месяц (сейчас Эльдорадо без ограничений по сумме), то в этом месяце КБ будет начисляться только по партнёркам? По категориям (АЗС, продукты) уже начисляться не будет?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:38

Re: Monobank

Amid, давно разделили лимиты на кешбек по категориям и партнёрские кешбеки. Теперь должны они жить независимо друг от друга. Пробуйте ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2537
З нами з: 08.03.18
Подякував: 245 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:14

  MASolomko написав:Ratatui, именную или бомж?


Бомж. Была мастер теперь визу прислали.
Ratatui
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З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 684 раз.
 
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  #<1 ... 2084208520862087
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