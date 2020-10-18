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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:43
Amid написав:
Напомните, если выгреб по партнёскому КБ свыше 500 гривен за месяц (сейчас Эльдорадо без ограничений по сумме), то в этом месяце КБ будет начисляться только по партнёркам? По категориям (АЗС, продукты) уже начисляться не будет?
повинні по АЗС і продукти теж нараховуватись, це ж інший кешбек, я з місяць тому таке питання ставив перед службою підтримки
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:50
lincoln2 написав:
4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?
Да, подойдет.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 12:32
ingtrans у него заданька - апнуть все темы форума, не отвлекайте человека, он работает
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