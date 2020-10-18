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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2085208620872088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:43

  Amid написав:Напомните, если выгреб по партнёскому КБ свыше 500 гривен за месяц (сейчас Эльдорадо без ограничений по сумме), то в этом месяце КБ будет начисляться только по партнёркам? По категориям (АЗС, продукты) уже начисляться не будет?

повинні по АЗС і продукти теж нараховуватись, це ж інший кешбек, я з місяць тому таке питання ставив перед службою підтримки
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:50

Re: Monobank

  lincoln2 написав:4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?

Да, подойдет.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлень: 1990
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:53

  ukrprom2014 написав:
  lincoln2 написав:4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?

Да, подойдет.

Чукча - писатель? :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:32

ingtrans у него заданька - апнуть все темы форума, не отвлекайте человека, он работает
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Вопросы - в личку!
omb
 
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  #<1 ... 2085208620872088
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