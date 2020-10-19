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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:43
Amid написав:
Напомните, если выгреб по партнёскому КБ свыше 500 гривен за месяц (сейчас Эльдорадо без ограничений по сумме), то в этом месяце КБ будет начисляться только по партнёркам? По категориям (АЗС, продукты) уже начисляться не будет?
повинні по АЗС і продукти теж нараховуватись, це ж інший кешбек, я з місяць тому таке питання ставив перед службою підтримки
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:50
lincoln2 написав:
4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?
Да, подойдет.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 18:21
MASolomko написав:
Amid, давно разделили лимиты на кешбек по категориям и партнёрские кешбеки. Теперь должны они жить независимо друг от друга. Пробуйте
Действительно, начисляется категорийный КБ. Подобный вопрос у меня возник, поскольку некоторое время назад, если общий КБ (партнёрский и категорийный) переваливал за 500 гривен, то категорийный переставал начисляться, и учитывался только партнёрский.
Ну что же, молодцы, что поправили.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 10:57
Доброе утро!
Коллеги, подскажите, а как сейчас Моно отпускает деньги по СЭП?
Отправил на счёт в Кредобанк одновременно с ПроКредитом в 8.30 - средства с ПроКредита успешно зачислены ещё в 9.40, а с Моно пока совсем не видно...
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Додано: Вів 20 жов, 2020 10:59
Anadonta написав:
Доброе утро!
Коллеги, подскажите, а как сейчас Моно отпускает деньги по СЭП?
Отправил на счёт в Кредобанк одновременно с ПроКредитом в 8.30 - средства с ПроКредита успешно зачислены ещё в 9.40, а с Моно пока совсем не видно...
То Пшек полдня зачисляет
Правда и Моня может придержать крупную сумму до конца дня
... делайте хоть что-нибудь!
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