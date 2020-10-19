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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2086208720882089>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:43

  Amid написав:Напомните, если выгреб по партнёскому КБ свыше 500 гривен за месяц (сейчас Эльдорадо без ограничений по сумме), то в этом месяце КБ будет начисляться только по партнёркам? По категориям (АЗС, продукты) уже начисляться не будет?

повинні по АЗС і продукти теж нараховуватись, це ж інший кешбек, я з місяць тому таке питання ставив перед службою підтримки
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:50

Re: Monobank

  lincoln2 написав:4 месяца подойдет или же на 5 месяцев нужно ?

Да, подойдет.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:21

  MASolomko написав:Amid, давно разделили лимиты на кешбек по категориям и партнёрские кешбеки. Теперь должны они жить независимо друг от друга. Пробуйте ;)


Действительно, начисляется категорийный КБ. Подобный вопрос у меня возник, поскольку некоторое время назад, если общий КБ (партнёрский и категорийный) переваливал за 500 гривен, то категорийный переставал начисляться, и учитывался только партнёрский.
Ну что же, молодцы, что поправили.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:57

Доброе утро!
Коллеги, подскажите, а как сейчас Моно отпускает деньги по СЭП?
Отправил на счёт в Кредобанк одновременно с ПроКредитом в 8.30 - средства с ПроКредита успешно зачислены ещё в 9.40, а с Моно пока совсем не видно...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:59

  Anadonta написав:Доброе утро!
Коллеги, подскажите, а как сейчас Моно отпускает деньги по СЭП?
Отправил на счёт в Кредобанк одновременно с ПроКредитом в 8.30 - средства с ПроКредита успешно зачислены ещё в 9.40, а с Моно пока совсем не видно...

То Пшек полдня зачисляет :(
Правда и Моня может придержать крупную сумму до конца дня :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:10

clientage
С ПроКредита Пшек давно зачислил, так что проблема на другой стороне.
А сумма сегодня совсем маленькая - отправлял для теста, завтра нужно прогнать повесомее...
Но что-то мне подсказывает, что придется действовать по-старинке: р2р с Моно на ПроКредит, а с него уже снимать.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:48

  clientage написав:
  Goodman написав:Вопрос в ПРАВИЛЬНОЙ теме:

в каком случае МОНО компенсирует СЕП с другого банка при размещении депозита.
Как пополнять правильно?

При размещении депозита, при выборе способа перевода средств БУДЕТ нарисован сам значек компенсации 0.6%. Касивенький такой :lol:
Причем до сих пор Моня дает два реквизита: при отображении на смарте -- для счета 2630, а на мыло отправляет транзитный счет. Но оба рабочие.
Кроме этого, пополнить депо можно и в 1й месяц размещения :wink:

А куда и когда компенсация должна прийти?
malser
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:52

  malser написав:
  clientage написав:
  Goodman написав:Вопрос в ПРАВИЛЬНОЙ теме:

в каком случае МОНО компенсирует СЕП с другого банка при размещении депозита.
Как пополнять правильно?

При размещении депозита, при выборе способа перевода средств БУДЕТ нарисован сам значек компенсации 0.6%. Касивенький такой :lol:
Причем до сих пор Моня дает два реквизита: при отображении на смарте -- для счета 2630, а на мыло отправляет транзитный счет. Но оба рабочие.
Кроме этого, пополнить депо можно и в 1й месяц размещения :wink:

А куда и когда компенсация должна прийти?

В разделе кешбэк появится кешбэк от банка сразу после зачисления на депозит
Востаннє редагувалось velvet в Вів 20 жов, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:52

malser в КБ и сразу по приходу тела
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:02

Мизантрóп
Пополинил 2 депо. В разделе кешбек только кешбеки от покупок
malser
 
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