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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2086208720882089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:10

malser Зображення

срок депо,валюта?
пополнить то "пополнил" ,сам депо пополнился?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:18

Мизантрóп Да депо пополнился, гривна, сроки 6 месяцев и год. Буду поддержку тормошить. Спасибо
malser
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:26

  malser написав:Мизантрóп Да депо пополнился, гривна, сроки 6 месяцев и год. Буду поддержку тормошить. Спасибо

А откуда отправляли по СЭП ?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:31

Re: Monobank

Недавно был интересный разговор с поддержкой по этому же поводу (начисление кешбека при пополнении депо), где у меня зачем-то утоняли брал ли у меня комиссию банк-отправитель
Зображення
Зображення

Моня что-то стал напрягаться по этим комиссиям
Torix
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:34

Torix так это моне прийдется изучить и постоянно обновлять все тарифы всех банков :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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