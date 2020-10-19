срок депо,валюта?
пополнить то "пополнил" ,сам депо пополнился?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:10
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:18
Мизантрóп Да депо пополнился, гривна, сроки 6 месяцев и год. Буду поддержку тормошить. Спасибо
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:26
А откуда отправляли по СЭП ?
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:31
Re: Monobank
Додано: Вів 20 жов, 2020 12:34
Torix так это моне прийдется изучить и постоянно обновлять все тарифы всех банков
Кешбечные карты!
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