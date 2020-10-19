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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:47
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:59
из какого банка хотят квитанцию?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:06
из какого банка хотят квитанцию?[/quote ]
не важно. если не начислили КБ и обратились в КЦ, то там просят прислать квитанцию в которой указана комиссия, для подтв.
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