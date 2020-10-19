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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2087208820892090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:47

  Lost написав:
  omb написав:Torix так это моне прийдется изучить и постоянно обновлять все тарифы всех банков :)

могут делать проще, просить прислать квитанцию для подтверждения комиссии :|
и пополнения по реквизитам из другого банка прекратятся :wink:

уже.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:59

  Клиент_ написав:
  Lost написав:
  omb написав:Torix так это моне прийдется изучить и постоянно обновлять все тарифы всех банков :)

могут делать проще, просить прислать квитанцию для подтверждения комиссии :|
и пополнения по реквизитам из другого банка прекратятся :wink:

уже.

из какого банка хотят квитанцию?
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velvet
 
Повідомлень: 3029
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:01

ну значит
доковалились :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:06

  velvet" ][quote="5080950:Клиент_ написав:
  Lost написав:
  omb написав:Torix так это моне прийдется изучить и постоянно обновлять все тарифы всех банков :)

могут делать проще, просить прислать квитанцию для подтверждения комиссии :|
и пополнения по реквизитам из другого банка прекратятся :wink:

уже.

из какого банка хотят квитанцию?[/quote ]

не важно. если не начислили КБ и обратились в КЦ, то там просят прислать квитанцию в которой указана комиссия, для подтв.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:09

velvet
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malser
 
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  #<1 ... 2087208820892090
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