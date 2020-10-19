уже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:47
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:59
из какого банка хотят квитанцию?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:06
из какого банка хотят квитанцию?[/quote ]
не важно. если не начислили КБ и обратились в КЦ, то там просят прислать квитанцию в которой указана комиссия, для подтв.
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:27
Не хочуть виплачувати кешбек !
Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:57
1finanсier аха-ха.. порезали видать бюджет на это дело всё будет моно
Кешбечные карты!
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:38
Re: Monobank
Вчора був кешбек ще
промокод від Мінфіна UF9U733
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