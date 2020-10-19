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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:47
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Клиент_
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:59
Клиент_ написав:
уже.
из какого банка хотят квитанцию?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:01
ну значит
доковалились
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v57
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:06
velvet" ][quote="5080950:Клиент_ написав:
уже.
из какого банка хотят квитанцию?[/quote ]
не важно. если не начислили КБ и обратились в КЦ, то там просят прислать квитанцию в которой указана комиссия, для подтв.
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Клиент_
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:09
velvet
Приват
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malser
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:27
Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?
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1finanсier
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:57
1finanсier
аха-ха.. порезали видать бюджет на это дело
всё будет моно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:14
языки резать надо
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v57
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:38
Вчора був кешбек ще
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: Вів 20 жов, 2020 16:06
clientage написав: Anadonta написав:
Доброе утро!
Коллеги, подскажите, а как сейчас Моно отпускает деньги по СЭП?
Отправил на счёт в Кредобанк одновременно с ПроКредитом в 8.30 - средства с ПроКредита успешно зачислены ещё в 9.40, а с Моно пока совсем не видно...
То Пшек полдня зачисляет
Правда и Моня может придержать крупную сумму до конца дня
Для справки - в Кредо платеж "приехал" в 13.30. Хорошо хоть, что не вечером.
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Anadonta
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