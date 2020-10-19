1finanсier написав:
Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?
Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.