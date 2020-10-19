|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:06
1finanсier написав:
Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?
Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 18:34
1finanсier написав: 1finanсier написав:
Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?
Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.
Гарно формулюють. А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4924
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, ingtrans
, ol_zy
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|