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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2088208920902091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:06

  1finanсier написав:Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?

Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:34

  1finanсier написав:
  1finanсier написав:Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?

Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.

Гарно формулюють. А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:34

  klug написав:
  1finanсier написав:
  1finanсier написав:Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?

Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.

Гарно формулюють. А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?

никак. у них уже методички заготовлены. так отвечает первая линия КЦ, а когда подключается "ответственный специалист" вопрос упирается в квитанцию, где указана комиссия и никаких историй о "сбое" нет.
Клиент_
 
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