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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 17:06
1finanсier написав:
Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?
Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 18:34
1finanсier написав: 1finanсier написав:
Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?
Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.
Гарно формулюють. А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:34
klug написав: 1finanсier написав: 1finanсier написав:
Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?
Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.
Гарно формулюють. А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?
никак. у них уже методички заготовлены. так отвечает первая линия КЦ, а когда подключается "ответственный специалист" вопрос упирается в квитанцию, где указана комиссия и никаких историй о "сбое" нет.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:05
1finanсier написав:
Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.
нажаль, це всже системно
поддержка допитуеться, чи була комиссия
якщо побачить, що нема комисса - то и кешбек тю-тю
комса уже профиксила
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:08
дело Коваля живёт
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:17
clientage написав:
дело Коваля живёт
позвонив в а-шку - платеж без комиссии
шо меняет? ничого ...... темники уже готовы
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:26
Goodman написав: clientage написав:
дело Коваля живёт
..шо меняет? ничого ...... темники уже готовы
долгое обсасывание темы, ее ньюансов и повсеместное использование приводит к смерти темы
ну то такэ -- не всё коту масленница
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:28
klug написав:
А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?
Квитанция чтобы ж*** свою прикрыть.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:33
ukrprom2014 написав:
Квитанция чтобы ж*** свою прикрыть.
Им она уже не нужна.
Тропинку с АШКИ можно хоронить - они видят что нет комисса ( Ашка ж партнер)
и несут отсебятину перевирая правила в приложении.
Как там - "банк в будь-який момент може зминити правила....."
PS Горох ты больной , больной на всю голову еще с Примата......
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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