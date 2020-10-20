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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2089209020912092>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:06

  1finanсier написав:Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?

Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:34

  1finanсier написав:
  1finanсier написав:Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?

Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.

Гарно формулюють. А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:34

  klug написав:
  1finanсier написав:
  1finanсier написав:Хочете прикол, шановні?
Вчора відкрив депо на рік по реквізитам з з іншого банку. Кешбек не нарахували. На моє питання з цього приводу у підтримку банку, в мене попросили квитанцію з підтвердженням, що дійсно була комісія за переказ. Це що, зараз таке вже пакращення?

Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.

Гарно формулюють. А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?

никак. у них уже методички заготовлены. так отвечает первая линия КЦ, а когда подключается "ответственный специалист" вопрос упирается в квитанцию, где указана комиссия и никаких историй о "сбое" нет.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:05

Re: Monobank

  1finanсier написав:Коротше, не знаю, наскільки це в подальшому буде системно, але в моєму випадку зі слів підтримки автоматичне нарахування кешбеку просто дало збій, а щоб в ручному режимі донарахувати, потрібна квитанція платежу з іншого банку з зазначеною комісією.


нажаль, це всже системно
поддержка допитуеться, чи була комиссия
якщо побачить, що нема комисса - то и кешбек тю-тю
комса уже профиксила
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:08

дело Коваля живёт :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:17

Re: Monobank

  clientage написав:дело Коваля живёт


позвонив в а-шку - платеж без комиссии
шо меняет? ничого ...... темники уже готовы
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:26

Re: Monobank

На Пипку гроши надо,а тут в июле только всего лярд ушёл
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:26

  Goodman написав:
  clientage написав:дело Коваля живёт

..шо меняет? ничого ...... темники уже готовы

долгое обсасывание темы, ее ньюансов и повсеместное использование приводит к смерти темы :mrgreen:
ну то такэ -- не всё коту масленница :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:28

Re: Monobank

  klug написав:А як саме квитанція допоможе усунути збій вони не уточнили?

Квитанция чтобы ж*** свою прикрыть.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:33

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Квитанция чтобы ж*** свою прикрыть.


Им она уже не нужна.
Тропинку с АШКИ можно хоронить - они видят что нет комисса ( Ашка ж партнер)
и несут отсебятину перевирая правила в приложении.
Как там - "банк в будь-який момент може зминити правила....."
PS Горох ты больной , больной на всю голову еще с Примата......
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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