Батя , дай я тебя обниму
я как в воду глядел - первые возвраты с Универсала завернул на Форвард ,
и ничего не прогадал - покормил столбцы.
а МОНО - болта , все остальное заверну на Аккорд ,
похудеет котэ на 200к - им на пользу ))))))))))))))))
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41
Re: Monobank
Батя , дай я тебя обниму
я как в воду глядел - первые возвраты с Универсала завернул на Форвард ,
и ничего не прогадал - покормил столбцы.
а МОНО - болта , все остальное заверну на Аккорд ,
похудеет котэ на 200к - им на пользу ))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:57
Оч. похоже на то, что тропинки отовсюду можно закрыть, если нет возможности показать в квитанции комис.
0,6 перевели в ручной режим со всех направлений. а там, где удалось предъявить квитанцию с указанием комиссии, 0,6 зачислены вручную с формулировкой "за покупку"
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:08
Re: Monobank
Поздравляю - чорна карта - чорный в1второк.
Все склеилось.
PS на счет всех троп не согласен, в ноябре зайдут процы на РАЗНЫЕ карты - бум бомбить со всех углов всесв1ту , проверим комисионноясновидящих.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:53
Re: Monobank
Интересно. Если в квитанции будет комиссия в 10-20 грн на перевод тысяч на 50, то лапками котики зачислят 0,6% или только то что в квитанции как комис указано?
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