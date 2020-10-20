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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2089209020912092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41

Re: Monobank

  clientage написав:ну то такэ -- не всё коту масленница


Батя , дай я тебя обниму
я как в воду глядел - первые возвраты с Универсала завернул на Форвард ,
и ничего не прогадал - покормил столбцы.
а МОНО - болта , все остальное заверну на Аккорд ,
похудеет котэ на 200к - им на пользу :-)))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:57

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Квитанция чтобы ж*** свою прикрыть.


Им она уже не нужна.
Тропинку с АШКИ можно хоронить - они видят что нет комисса ( Ашка ж партнер)
и несут отсебятину перевирая правила в приложении.
Как там - "банк в будь-який момент може зминити правила....."
PS Горох ты больной , больной на всю голову еще с Примата......

Оч. похоже на то, что тропинки отовсюду можно закрыть, если нет возможности показать в квитанции комис.
0,6 перевели в ручной режим со всех направлений. а там, где удалось предъявить квитанцию с указанием комиссии, 0,6 зачислены вручную с формулировкой "за покупку"
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:08

Re: Monobank

  Клиент_ написав:Оч. похоже на то, что тропинки отовсюду можно закрыть, если нет возможности показать в квитанции комис.


Поздравляю - чорна карта - чорный в1второк.
Все склеилось.
PS на счет всех троп не согласен, в ноябре зайдут процы на РАЗНЫЕ карты - бум бомбить со всех углов всесв1ту , проверим комисионноясновидящих.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:35

Квитанцию с комисом можно же нафотошопить и отослать в моно
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:53

Re: Monobank

Интересно. Если в квитанции будет комиссия в 10-20 грн на перевод тысяч на 50, то лапками котики зачислят 0,6% или только то что в квитанции как комис указано?
ANDRII_DNIPRO
 
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