Батя , дай я тебя обниму
я как в воду глядел - первые возвраты с Универсала завернул на Форвард ,
и ничего не прогадал - покормил столбцы.
а МОНО - болта , все остальное заверну на Аккорд ,
похудеет котэ на 200к - им на пользу ))))))))))))))))
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Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41
Re: Monobank
Батя , дай я тебя обниму
я как в воду глядел - первые возвраты с Универсала завернул на Форвард ,
и ничего не прогадал - покормил столбцы.
а МОНО - болта , все остальное заверну на Аккорд ,
похудеет котэ на 200к - им на пользу ))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:57
Оч. похоже на то, что тропинки отовсюду можно закрыть, если нет возможности показать в квитанции комис.
0,6 перевели в ручной режим со всех направлений. а там, где удалось предъявить квитанцию с указанием комиссии, 0,6 зачислены вручную с формулировкой "за покупку"
Додано: Вів 20 жов, 2020 23:08
Re: Monobank
Поздравляю - чорна карта - чорный в1второк.
Все склеилось.
PS на счет всех троп не согласен, в ноябре зайдут процы на РАЗНЫЕ карты - бум бомбить со всех углов всесв1ту , проверим комисионноясновидящих.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:53
Re: Monobank
Интересно. Если в квитанции будет комиссия в 10-20 грн на перевод тысяч на 50, то лапками котики зачислят 0,6% или только то что в квитанции как комис указано?
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:07
Ога, а через время будем читать тут очередное нытье про то какой моно плохой что не даёт или урезал кредитный лимит.Не считайте что все остальные дурнее вас.
Это помимо того что тут прямая статья УК - мошенничество с целью получения неправомерной выгоды.Плюс подделка документов впридачу.
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:10
Додано: Сер 21 жов, 2020 12:34
Re: Monobank
Кешбек по определению подарок. Потому с него и снимают подоходный+военный.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:19
я к тому что могут "подарить", а могут и не "подарить".Лотерея в общем.И добрая воля моно.В описанной конкретной ситуации.
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