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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2089209020912092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:41

Re: Monobank

  clientage написав:ну то такэ -- не всё коту масленница


Батя , дай я тебя обниму
я как в воду глядел - первые возвраты с Универсала завернул на Форвард ,
и ничего не прогадал - покормил столбцы.
а МОНО - болта , все остальное заверну на Аккорд ,
похудеет котэ на 200к - им на пользу :-)))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:57

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Квитанция чтобы ж*** свою прикрыть.


Им она уже не нужна.
Тропинку с АШКИ можно хоронить - они видят что нет комисса ( Ашка ж партнер)
и несут отсебятину перевирая правила в приложении.
Как там - "банк в будь-який момент може зминити правила....."
PS Горох ты больной , больной на всю голову еще с Примата......

Оч. похоже на то, что тропинки отовсюду можно закрыть, если нет возможности показать в квитанции комис.
0,6 перевели в ручной режим со всех направлений. а там, где удалось предъявить квитанцию с указанием комиссии, 0,6 зачислены вручную с формулировкой "за покупку"
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 23:08

Re: Monobank

  Клиент_ написав:Оч. похоже на то, что тропинки отовсюду можно закрыть, если нет возможности показать в квитанции комис.


Поздравляю - чорна карта - чорный в1второк.
Все склеилось.
PS на счет всех троп не согласен, в ноябре зайдут процы на РАЗНЫЕ карты - бум бомбить со всех углов всесв1ту , проверим комисионноясновидящих.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:35

Квитанцию с комисом можно же нафотошопить и отослать в моно
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:53

Re: Monobank

Интересно. Если в квитанции будет комиссия в 10-20 грн на перевод тысяч на 50, то лапками котики зачислят 0,6% или только то что в квитанции как комис указано?
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:07

  andreyiskra написав:Квитанцию с комисом можно же нафотошопить и отослать в моно

Ога, а через время будем читать тут очередное нытье про то какой моно плохой что не даёт или урезал кредитный лимит.Не считайте что все остальные дурнее вас.

Это помимо того что тут прямая статья УК - мошенничество с целью получения неправомерной выгоды.Плюс подделка документов впридачу.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:10

  ANDRII_DNIPRO написав:Интересно. Если в квитанции будет комиссия в 10-20 грн на перевод тысяч на 50, то лапками котики зачислят 0,6% или только то что в квитанции как комис указано?

То что указано в квитанции.Могут и 0,6 если повезёт, но это уже чисто подарком так сказать.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:34

Re: Monobank

  посетитель написав:Могут и 0,6 если повезёт, но это уже чисто подарком так сказать.
Кешбек по определению подарок. Потому с него и снимают подоходный+военный.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  посетитель написав:Могут и 0,6 если повезёт, но это уже чисто подарком так сказать.
Кешбек по определению подарок. Потому с него и снимают подоходный+военный.
я к тому что могут "подарить", а могут и не "подарить".Лотерея в общем.И добрая воля моно.В описанной конкретной ситуации.
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  #<1 ... 2089209020912092
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