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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:00
AVF написав:
Ахрана - атмена. За пополнение только что начислили кешбек, все как и раньше. Извините, детали писать сюда и в личку не буду, т.к. некоторые здесь не понимают, что "іноді краще жувати, ніж говорити".
Может это касается пополнений с определённых банков про которые Моно знает что там нет комиссии?
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Adast
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:03
Adast написав:
Может это касается пополнений с определённых банков про которые Моно знает что там нет комиссии?
Врядли. 30 сентября закидывал с Форварда - кешбек капнул.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:18
vitaliy_berdinskikh написав:
30 сентября закидывал с Форварда - кешбек капнул.
19 октября кидали - все норм, а 20 го - болт.
что тут сентябрь вспоминать - договорняк у них с ашкой.
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ПРОШУ ВСЕХ закрыть тему компенсаций.
Спасибо тебе ГОСПОДИ, что ВЗЯЛ деньгами.
Мы тут уважаемые вкладчики, а не скоморохи и потешники в этом бл......ском цирке с котами. Мое почтение.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:47
AVF написав:
Ахрана - атмена. За пополнение только что начислили кешбек, все как и раньше. Извините, детали писать сюда и в личку не буду, т.к. некоторые здесь не понимают, что "іноді краще жувати, ніж говорити".
Тоді нам доведеться на форумі тільки вітатися, та відповідати на прості запитання типу "яка зараз комса на те або на те", навіщо тоді форум, якщо всі будуть жувати. Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.
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Maksi2
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:51
Maksi2 написав:
Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.
Самое интересное, что он давно здесь есть и бесплатный
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Vorlon
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:31
Vorlon написав: Maksi2 написав:
Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.
Самое интересное, что он давно здесь есть и бесплатный
Не удивил.
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Maksi2
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