Может это касается пополнений с определённых банков про которые Моно знает что там нет комиссии?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:00
Может это касается пополнений с определённых банков про которые Моно знает что там нет комиссии?
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:03
Врядли. 30 сентября закидывал с Форварда - кешбек капнул.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:18
Re: Monobank
19 октября кидали - все норм, а 20 го - болт.
что тут сентябрь вспоминать - договорняк у них с ашкой.
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ПРОШУ ВСЕХ закрыть тему компенсаций.
Спасибо тебе ГОСПОДИ, что ВЗЯЛ деньгами.
Мы тут уважаемые вкладчики, а не скоморохи и потешники в этом бл......ском цирке с котами. Мое почтение.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:47
Тоді нам доведеться на форумі тільки вітатися, та відповідати на прості запитання типу "яка зараз комса на те або на те", навіщо тоді форум, якщо всі будуть жувати. Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:51
Додано: Сер 21 жов, 2020 15:31
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:23
Туди, схоже, набрали усіляких Козаків-характерників, а звичайним підсвинкам туди зась, навіть після стількох років.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:33
Re: Monobank
Вот что пишут про проект mono - Koto в UK:
Удивительно, но Koto пришлось сильно изменить дизайн приложения, хотя изначально это не планировалось. По мнению маркетологов, яркие цвета, выбранные для приложения monobank, могут быть легко приняты в Украине, но вызвали бы нежелательную ассоциацию с хищническими кредитными продуктами в сознании британских клиентов.
Команде также пришлось побороться за сохранение традиционной фигурки монокошка. Его так называемое «выражение лица» показалось британским экспертам рынка слишком хитрым - как будто кот пытался продать кредит на непрозрачных условиях. Поэтому команда постаралась сделать кошку бренда более дружелюбной.
P.s. а я думал что это только мне кажется что моно кот с хищническим выражением морды, а-ля злорадная ухмылка, ан нет! Так думает еще вся Анлия.
Додано: Сер 21 жов, 2020 16:52
Колеги, по темі обговорення копіюю своє із сусідньої гілки
Вічна тема
Згадав один опис фільму, мабуть в цьому щось є:) Ржу
Спустя четверть века после окончания Третьей мировой войны, во время которой американским правительством был создан особый вид солдат в результате скрещивания людей со свиньями, новый вид - свинорылы - захватили весь мир. Теперь они разводят людей в качестве пищи. Но остался отряд повстанцев вместе с Робом Джастисом, который не теряет надежду уничтожить мутантов...
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