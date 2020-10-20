RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2091209220932094>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:00

  AVF написав:Ахрана - атмена. За пополнение только что начислили кешбек, все как и раньше. Извините, детали писать сюда и в личку не буду, т.к. некоторые здесь не понимают, что "іноді краще жувати, ніж говорити".

Может это касается пополнений с определённых банков про которые Моно знает что там нет комиссии?
Adast
 
Повідомлень: 203
З нами з: 04.06.20
Подякував: 104 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:03

  Adast написав:Может это касается пополнений с определённых банков про которые Моно знает что там нет комиссии?

Врядли. 30 сентября закидывал с Форварда - кешбек капнул.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1683
З нами з: 06.08.19
Подякував: 407 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:18

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:30 сентября закидывал с Форварда - кешбек капнул.
19 октября кидали - все норм, а 20 го - болт.
что тут сентябрь вспоминать - договорняк у них с ашкой.
******************
ПРОШУ ВСЕХ закрыть тему компенсаций.
Спасибо тебе ГОСПОДИ, что ВЗЯЛ деньгами. :oops:
Мы тут уважаемые вкладчики, а не скоморохи и потешники в этом бл......ском цирке с котами. Мое почтение.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3713
З нами з: 23.11.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:47

  AVF написав:Ахрана - атмена. За пополнение только что начислили кешбек, все как и раньше. Извините, детали писать сюда и в личку не буду, т.к. некоторые здесь не понимают, что "іноді краще жувати, ніж говорити".

Тоді нам доведеться на форумі тільки вітатися, та відповідати на прості запитання типу "яка зараз комса на те або на те", навіщо тоді форум, якщо всі будуть жувати. Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ. :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 728
З нами з: 18.06.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:51

  Maksi2 написав:Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.

Самое интересное, что он давно здесь есть и бесплатный ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 9255
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:31

  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.

Самое интересное, что он давно здесь есть и бесплатный ;)

Не удивил.
Maksi2
 
Повідомлень: 728
З нами з: 18.06.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:23

  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.

Самое интересное, что он давно здесь есть и бесплатный ;)

Туди, схоже, набрали усіляких Козаків-характерників, а звичайним підсвинкам туди зась, навіть після стількох років.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 18.08.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:33

Re: Monobank

Вот что пишут про проект mono - Koto в UK:
Удивительно, но Koto пришлось сильно изменить дизайн приложения, хотя изначально это не планировалось. По мнению маркетологов, яркие цвета, выбранные для приложения monobank, могут быть легко приняты в Украине, но вызвали бы нежелательную ассоциацию с хищническими кредитными продуктами в сознании британских клиентов.

Команде также пришлось побороться за сохранение традиционной фигурки монокошка. Его так называемое «выражение лица» показалось британским экспертам рынка слишком хитрым - как будто кот пытался продать кредит на непрозрачных условиях. Поэтому команда постаралась сделать кошку бренда более дружелюбной.

P.s. а я думал что это только мне кажется что моно кот с хищническим выражением морды, а-ля злорадная ухмылка, ан нет! Так думает еще вся Анлия. :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 728
З нами з: 18.06.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:52

Колеги, по темі обговорення копіюю своє із сусідньої гілки :)
Вічна тема :)

Згадав один опис фільму, мабуть в цьому щось є:) Ржу :)

Спустя четверть века после окончания Третьей мировой войны, во время которой американским правительством был создан особый вид солдат в результате скрещивания людей со свиньями, новый вид - свинорылы - захватили весь мир. Теперь они разводят людей в качестве пищи. Но остался отряд повстанцев вместе с Робом Джастисом, который не теряет надежду уничтожить мутантов...
Пули справедливости (2019)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 849
З нами з: 27.02.19
Подякував: 303 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:04

фильм казахстан, болгария :)
вечером посмотрю!
v57
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2091209220932094>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Flamingo, MASolomko, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90363)
21.10.2020 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.