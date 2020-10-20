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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:07
Re: Monobank
Між іншим, у Бернарда Вербера є роман, де люди результат схрещування мавп і свиней, перший мавп то Адам, а свиня звісно Єва
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:15
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