RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2091209220932094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:07

Re: Monobank

Між іншим, у Бернарда Вербера є роман, де люди результат схрещування мавп і свиней, перший мавп то Адам, а свиня звісно Єва :)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8529
З нами з: 15.04.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:15

  v57 написав:фильм казахстан, болгария :)
вечером посмотрю!

цю муть дивитись не потрібно :) просто опис по темі обговорення

рекомендую усім серіал Паперовий будинок (Нетфлікс, Іспанія, захоплення Мадридського монетного двору), НЕ ПЛУТАТИ з Картковим будинком про президентів США і Білий дім
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 849
З нами з: 27.02.19
Подякував: 303 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2091209220932094
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Flamingo, jay2004, MASolomko, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90363)
21.10.2020 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.