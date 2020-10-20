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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:07

Re: Monobank

Між іншим, у Бернарда Вербера є роман, де люди результат схрещування мавп і свиней, перший мавп то Адам, а свиня звісно Єва :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:15

  v57 написав:фильм казахстан, болгария :)
вечером посмотрю!

цю муть дивитись не потрібно :) просто опис по темі обговорення

рекомендую усім серіал Паперовий будинок (Нетфлікс, Іспанія, захоплення Мадридського монетного двору), НЕ ПЛУТАТИ з Картковим будинком про президентів США і Білий дім
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:32

  stas_rst написав:захоплення Мадридського монетного двору

И не только )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:07

Re: Monobank

  mustbe написав:И не только )

я поки в першому сезоні :) далі не треба :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:08

Проверил. Все в силе, все капнуло. Проверял только что.
Детали писать не буду.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:14

Re: Monobank

  stas_rst написав:цю муть дивитись не потрібно

с детства запомнил "день гнева" с отарками.
золотые слова о случае кеш-бе-сом:
"Произведение является рассказом-предупреждением банкирам, которые живут в своём замкнутом мирке, не знают жизни за пределами своих банковских заведений и ради своих корпоративных открытий способны пойти на самый безответственный эксперимент, не думая о последствиях."
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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