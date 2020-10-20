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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:07
Re: Monobank
Між іншим, у Бернарда Вербера є роман, де люди результат схрещування мавп і свиней, перший мавп то Адам, а свиня звісно Єва
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:15
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:32
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:07
Re: Monobank
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:08
Проверил. Все в силе, все капнуло. Проверял только что.
Детали писать не буду.
"Отставить панику!"
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:14
Re: Monobank
с детства запомнил "день гнева" с отарками.
золотые слова о случае кеш-бе-сом:
"Произведение является рассказом-предупреждением банкирам, которые живут в своём замкнутом мирке, не знают жизни за пределами своих банковских заведений и ради своих корпоративных открытий способны пойти на самый безответственный эксперимент, не думая о последствиях."
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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