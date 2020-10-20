с детства запомнил "день гнева" с отарками. золотые слова о случае кеш-бе-сом: "Произведение является рассказом-предупреждением банкирам, которые живут в своём замкнутом мирке, не знают жизни за пределами своих банковских заведений и ради своих корпоративных открытий способны пойти на самый безответственный эксперимент, не думая о последствиях."
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Maksi2 написав:Вот что пишут про проект mono - Koto в UK: Удивительно, но Koto пришлось сильно изменить дизайн приложения, хотя изначально это не планировалось. По мнению маркетологов, яркие цвета, выбранные для приложения monobank, могут быть легко приняты в Украине, но вызвали бы нежелательную ассоциацию с хищническими кредитными продуктами в сознании британских клиентов.
Команде также пришлось побороться за сохранение традиционной фигурки монокошка. Его так называемое «выражение лица» показалось британским экспертам рынка слишком хитрым - как будто кот пытался продать кредит на непрозрачных условиях. Поэтому команда постаралась сделать кошку бренда более дружелюбной.
P.s. а я думал что это только мне кажется что моно кот с хищническим выражением морды, а-ля злорадная ухмылка, ан нет! Так думает еще вся Анлия.
В дни депрессии Басё Делал тигра из кисё Формируя черной тушью Полосё за полосё.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Maksi2 написав:Вот что пишут про проект mono - Koto в UK: Удивительно, но Koto пришлось сильно изменить дизайн приложения, хотя изначально это не планировалось. По мнению маркетологов, яркие цвета, выбранные для приложения monobank, могут быть легко приняты в Украине, но вызвали бы нежелательную ассоциацию с хищническими кредитными продуктами в сознании британских клиентов.
Команде также пришлось побороться за сохранение традиционной фигурки монокошка. Его так называемое «выражение лица» показалось британским экспертам рынка слишком хитрым - как будто кот пытался продать кредит на непрозрачных условиях. Поэтому команда постаралась сделать кошку бренда более дружелюбной.
P.s. а я думал что это только мне кажется что моно кот с хищническим выражением морды, а-ля злорадная ухмылка, ан нет! Так думает еще вся Анлия.
В дни депрессии Басё Делал тигра из кисё Формируя черной тушью Полосё за полосё.
хто із двох кошарів моно той хто бриє чи кого бриють свінарили?