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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 07:04
Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?
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anikola13
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Додано: Чет 22 жов, 2020 08:55
anikola13 написав:
Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?
У меня отображаются.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 22 жов, 2020 09:18
В обновлении беты решили дизайн поменять, начали с вкладок рассрочки, депозитов и банки. Имхо явно не туда пошли, выглядит убого.
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Faceless
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