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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 07:04
Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?
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anikola13
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Додано: Чет 22 жов, 2020 08:55
anikola13 написав:
Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?
У меня отображаются.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 22 жов, 2020 09:18
В обновлении беты решили дизайн поменять, начали с вкладок рассрочки, депозитов и банки. Имхо явно не туда пошли, выглядит убого.
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Faceless
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:49
anikola13 написав:
Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?
Я спрыгнул с беты с месяц назад. Не вижу смысла сидеть на ней дальше.
На старте было интересно получать функционал чуть раньше остальных.
За последний год ничего полезного для себя в обновлениях не вижу, так что стабильность предпочтительней.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Чет 22 жов, 2020 10:56
ramzes4
Стабильность важна если постоянно пользоваться продуктом. А так - несколько переводов в месяц и немного мелкой коммуналки - без разницы...
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Vorlon
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Додано: Чет 22 жов, 2020 11:58
Vorlon написав: Maksi2 написав:
Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.
Самое интересное, что он давно здесь есть и бесплатный
фактически его уже нет - новых не добавляют и заявки уже год как "рассматривают"
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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