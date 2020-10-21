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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2092209320942095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 07:04

Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:55

Re: Monobank

  anikola13 написав:Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?

У меня отображаются.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:18

Re: Monobank

В обновлении беты решили дизайн поменять, начали с вкладок рассрочки, депозитов и банки. Имхо явно не туда пошли, выглядит убого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:49

  anikola13 написав:Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?

Я спрыгнул с беты с месяц назад. Не вижу смысла сидеть на ней дальше.
На старте было интересно получать функционал чуть раньше остальных.
За последний год ничего полезного для себя в обновлениях не вижу, так что стабильность предпочтительней.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:56

ramzes4
Стабильность важна если постоянно пользоваться продуктом. А так - несколько переводов в месяц и немного мелкой коммуналки - без разницы...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:58

  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:Може одразу зробити закритий клуб жуючих? І брати гроші за вступ.

Самое интересное, что он давно здесь есть и бесплатный ;)

фактически его уже нет - новых не добавляют и заявки уже год как "рассматривают"
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:01

Re: Monobank

Пропали все документы в Дие. В поддержке говорят, что слетела авторизация через Моно и "они передали специалистам". Снос беты и установка стабилки не помог
jetien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:03

Re: Monobank

  jetien написав:Снос беты и установка стабилки не помог
Работа мобильного приложения никак не связана с авторизацией в Дие - Дия и API монобанка общаются напрямую, более того это не постоянно открытый канал в котором Моно чего-то там ежесекундно подтверждает. Слетела авторизация именно внутри Дии из-за проблем Дии.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 2092209320942095
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