Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 07:04
Бета. После обновления не отображаются все депозиты. Обещают решить.
У всех так?
Додано: Чет 22 жов, 2020 08:55
Re: Monobank
У меня отображаются.
Додано: Чет 22 жов, 2020 09:18
Re: Monobank
В обновлении беты решили дизайн поменять, начали с вкладок рассрочки, депозитов и банки. Имхо явно не туда пошли, выглядит убого.
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:49
Я спрыгнул с беты с месяц назад. Не вижу смысла сидеть на ней дальше.
На старте было интересно получать функционал чуть раньше остальных.
За последний год ничего полезного для себя в обновлениях не вижу, так что стабильность предпочтительней.
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:56
ramzes4
Стабильность важна если постоянно пользоваться продуктом. А так - несколько переводов в месяц и немного мелкой коммуналки - без разницы...
Додано: Чет 22 жов, 2020 11:58
фактически его уже нет - новых не добавляют и заявки уже год как "рассматривают"
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:01
Re: Monobank
Пропали все документы в Дие. В поддержке говорят, что слетела авторизация через Моно и "они передали специалистам". Снос беты и установка стабилки не помог
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:03
Re: Monobank
Работа мобильного приложения никак не связана с авторизацией в Дие - Дия и API монобанка общаются напрямую, более того это не постоянно открытый канал в котором Моно чего-то там ежесекундно подтверждает. Слетела авторизация именно внутри Дии из-за проблем Дии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:46
Re: Monobank
Спасибо за объяснения. Я говорю о том, что поддержка Дии утверждает что проблема с авторизацией и подтягиванием документов только с Моно. Через Приват и другие банки работает нормально (я не проверял, поскольку других счетов нет)
Додано: П'ят 23 жов, 2020 02:41
Подскажите, пожалуйста, новичку, можно ли как-то без комиссии перекинуть деньги с Приват Универсалки на Моно?
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