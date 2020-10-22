там цепь с многими звеньями и это тема для закладки Приватбанк.
с сентября у Привата выход на UA ....2620.... платный.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:01
Re: Monobank
там цепь с многими звеньями и это тема для закладки Приватбанк.
с сентября у Привата выход на UA ....2620.... платный.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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