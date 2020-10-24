там цепь с многими звеньями и это тема для закладки Приватбанк.
с сентября у Привата выход на UA ....2620.... платный.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:01
Re: Monobank
там цепь с многими звеньями и это тема для закладки Приватбанк.
с сентября у Привата выход на UA ....2620.... платный.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:34
Re: Monobank
Слід уточнити що це платежі по СЕП з комісією 0,5% від суми платежу...введеною на прохання трудящих.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:10
Re: Monobank
Трудящих в Приват1?
Була у них синиця в руках - 3 грн , зараз - болт 1м.
А журавл1 в неб1? полет1ли т1 журавл1 на йух.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 24 жов, 2020 22:18
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:33
Goodman
Если сумма до 5000грн., проще всего купить в Ашане чтонибудь ненужное,сдать-получить нал.
Додано: Нед 25 жов, 2020 09:39
возврат на карту оплаты
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Нед 25 жов, 2020 10:42
и сколько раз так получилось сделать?
Кешбечные карты!
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