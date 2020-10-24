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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:01
lean написав:
Подскажите, пожалуйста, новичку, можно ли как-то без комиссии перекинуть деньги с Приват Универсалки на Моно?
там цепь с многими звеньями и это тема для закладки Приватбанк.
с сентября у Привата выход на UA ....2620.... платный.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:34
Goodman написав:
с сентября у Привата выход на UA ....2620.... платный.
Слід уточнити що це платежі по СЕП з комісією 0,5% від суми платежу...введеною на прохання трудящих.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:10
Квесторе_поверніться написав:
введеною на прохання трудящих
Трудящих в Приват1?
Була у них синиця в руках - 3 грн , зараз - болт 1м.
А журавл1 в неб1? полет1ли т1 журавл1 на йух.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Суб 24 жов, 2020 15:03
Сегодня в приложении пришло сообщение, что "котик проснулся в хорошем настроении и т.д.", вобщем с завтрашнего дня поднимают кредитный лимит с 50 до 80к.+50к рассрочка и оплата частями. Мне конечно лестно такое решение, но если учесть, что я практически ни разу не пользовался именно КЛ (оплата частями юзаю регулярно), то вот думаю, а надо мне такой "груз"? Может лучше уменьшить КЛ, или это как то скажется на кредитной истории и дальнейших отношений с Моно?
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vladimir_smirnov_61
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Додано: Суб 24 жов, 2020 22:18
stas_rst написав: mustbe написав:
И не только )
я поки в першому сезоні
далі не треба
Так, далі не треба. Бо далі - повне лайно. Я зупинився на другому сезоні.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 09:33
Goodman
Если сумма до 5000грн., проще всего купить в Ашане чтонибудь ненужное,сдать-получить нал.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Нед 25 жов, 2020 09:39
ukrprom2014 написав:Goodman
Если сумма до 5000грн., проще всего купить в Ашане чтонибудь ненужное,сдать-получить нал.
возврат на карту оплаты
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Мизантрóп
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Додано: Нед 25 жов, 2020 10:42
ukrprom2014 написав:Goodman
Если сумма до 5000грн., проще всего купить в Ашане чтонибудь ненужное,сдать-получить нал.
и сколько раз так получилось сделать?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 25 жов, 2020 14:41
jetien написав: vitaliy_berdinskikh написав: jetien написав:
Снос беты и установка стабилки не помог
Работа мобильного приложения никак не связана с авторизацией в Дие - Дия и API монобанка общаются напрямую, более того это не постоянно открытый канал в котором Моно чего-то там ежесекундно подтверждает. Слетела авторизация именно внутри Дии из-за проблем Дии.
Спасибо за объяснения. Я говорю о том, что поддержка Дии утверждает что проблема с авторизацией и подтягиванием документов только с Моно. Через Приват и другие банки работает нормально (я не проверял, поскольку других счетов нет)
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 25 жов, 2020 15:01
ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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