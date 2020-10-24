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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2093209420952096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:01

Re: Monobank

  lean написав:Подскажите, пожалуйста, новичку, можно ли как-то без комиссии перекинуть деньги с Приват Универсалки на Моно?


там цепь с многими звеньями и это тема для закладки Приватбанк.
с сентября у Привата выход на UA ....2620.... платный.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:34

Re: Monobank

  Goodman написав:с сентября у Привата выход на UA ....2620.... платный.

Слід уточнити що це платежі по СЕП з комісією 0,5% від суми платежу...введеною на прохання трудящих. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:10

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:введеною на прохання трудящих


Трудящих в Приват1?
Була у них синиця в руках - 3 грн , зараз - болт 1м.
А журавл1 в неб1? полет1ли т1 журавл1 на йух.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:03

Re: Monobank

Сегодня в приложении пришло сообщение, что "котик проснулся в хорошем настроении и т.д.", вобщем с завтрашнего дня поднимают кредитный лимит с 50 до 80к.+50к рассрочка и оплата частями. Мне конечно лестно такое решение, но если учесть, что я практически ни разу не пользовался именно КЛ (оплата частями юзаю регулярно), то вот думаю, а надо мне такой "груз"? Может лучше уменьшить КЛ, или это как то скажется на кредитной истории и дальнейших отношений с Моно?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:18

  stas_rst написав:
  mustbe написав:И не только )

я поки в першому сезоні :) далі не треба :)

Так, далі не треба. Бо далі - повне лайно. Я зупинився на другому сезоні.
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:33

Goodman
Если сумма до 5000грн., проще всего купить в Ашане чтонибудь ненужное,сдать-получить нал.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:39

  ukrprom2014 написав:Goodman
Если сумма до 5000грн., проще всего купить в Ашане чтонибудь ненужное,сдать-получить нал.
возврат на карту оплаты
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 10:42

  ukrprom2014 написав:Goodman
Если сумма до 5000грн., проще всего купить в Ашане чтонибудь ненужное,сдать-получить нал.
и сколько раз так получилось сделать? :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:41

  jetien написав:
vitaliy_berdinskikh написав:
  jetien написав:Снос беты и установка стабилки не помог
Работа мобильного приложения никак не связана с авторизацией в Дие - Дия и API монобанка общаются напрямую, более того это не постоянно открытый канал в котором Моно чего-то там ежесекундно подтверждает. Слетела авторизация именно внутри Дии из-за проблем Дии.
Спасибо за объяснения. Я говорю о том, что поддержка Дии утверждает что проблема с авторизацией и подтягиванием документов только с Моно. Через Приват и другие банки работает нормально (я не проверял, поскольку других счетов нет)

Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:01

  ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.

всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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