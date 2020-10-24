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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2094209520962097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:07

Re: Monobank

vitaliy_berdinskikh написав:
  ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.

всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
Не совсем. У Вас много безапелляционности, но мало знаний. После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись. Проблема вероятно с "первым документом", по которому осуществляется аутентификация - в Моно он последний присланный, а в Привате - всегда один
jetien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:48

Re: Monobank

  jetien написав:У Вас много безапелляционности, но мало знаний.

У меня в силу профессии знаний поболее.
  jetien написав:После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.

Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?

Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?
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vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 2094209520962097
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