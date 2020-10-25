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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:07
vitaliy_berdinskikh написав: ol_zy написав:
Через Приват работает. Через Моно ничего не подтянуло из доков, а через Приват подтянуло все доступное, даже в старые права прилепили фото из загранпаспорта, а раньше они без фото были.
всё перечисленное (подтягивание доков, фотки) — функционал самой Дии и никак не связан с банком через который делалась аутентификация.
Не совсем. У Вас много безапелляционности, но мало знаний. После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись. Проблема вероятно с "первым документом", по которому осуществляется аутентификация - в Моно он последний присланный, а в Привате - всегда один
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jetien
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Додано: Нед 25 жов, 2020 17:48
jetien написав:
У Вас много безапелляционности, но мало знаний.
У меня в силу профессии знаний поболее.
jetien написав:
После повторной отправки id карты в Моно, все документы в Дию сразу подтянулись.
Монобанк со своей стороны может лишь одно - подтвержать или не подтверждать личность клиента. Вы изначалньно умолчали о том что Монобанк требовал от вас повторного предоставления ид-карты, хотя это важная деталь. После того как документ был предоставлен банку - банк в свою очередь подтвердил личность клиента для Дии - Дия показала клиенту Монобанка все документу которые у неё есть для данного гражданина. Ну и где тут пробел в моих знаниях?
Ну и начали мы общение вообще с того что я заявил об отсутствии какой-либо связи между работой мобильного приложения Монобанка и доступом в Дию. Что, я тоже оказался не прав?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 26 жов, 2020 06:21
Вы совершенно не правы, да.
Во-первых, Монобанк этого не требовал ни разу, а утверждал что все ок. Отправить id карту порекомендовала поддержка Дии, которая пыталась разобраться в ситуации. И авторизация связана с банком, да. Почитайте отзывы с Маркета - многие жалуются на проблемы со входом в Дию именно через Моно. Я никого не в чем не обвиняю, Моно мой единственный и главный банк, но проблема была.
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jetien
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